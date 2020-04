TheColorGrey heeft dan wel een nieuw album uit, ermee op tournee gaan kan niet: “Een heel dubbel gevoel” Isabelle Deridder

26 april 2020

11u00 0 Muziek Hij heeft er een maand mee gewacht, maar deze week bracht de Antwerpse rapper ‘TheColorGrey’ z’n tweede album uit. “Ik ben blij dat ‘OVERCOME’ er is, maar het steekt dat ik er niet mee kan optreden.”

Rapper Will Michiels - de vriend van Danira Boukhriss - was vast van plan om deze zomer iedereen te doen grooven en shaken op de tonen van z’n nieuwste album ‘OVERCOME’, maar dat plan moet hij door de lockdown noodgedwongen in het vriesvak stoppen. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het album zou uitkomen op 27 maart, maar door de coronacrisis hebben we die datum opgeschoven”, legt de 25-jarige Antwerpenaar uit. “Ik vond het ongepast om mijn album dan te lossen. Iedereen was toen bezig om uit te zoeken hoe ze de crisis het beste konden aanpakken. Voor mij voelde het niet juist aan om dan de aandacht te gaan opeisen met mijn muziek.”

“Nu de eerste coronagolf geweken is, vond ik het wel kunnen om met ‘OVERCOME’ naar buiten te komen. Nog langer wachten vond ik nutteloos. En ik denk dat mijn album, waarbij ik voor het eerst een liveband inschakelde, ook wel kan inspireren. ‘OVERCOME’ gaat over obstakels en situaties die we ofwel moeten overwinnen, ofwel moeten accepteren. Die boodschap lijkt me in deze gekke tijden wel gepast. Wat Danira daarvan vindt? Die vind ‘OVERCOME’ rotslecht. Nee nee, grapje. (lacht) Ze is fan van wat ik doe, dat is ze altijd al geweest. Misschien maar goed ook, want het zou lastig en ietwat gênant zijn als ze een hekel heeft aan mijn muziek. (lacht)”

(lees hieronder verder)

Dubbel gevoel

Stress om aan bepaalde verwachtingen te voldoen met z’n tweede langspeler had Will naar eigen zeggen niet. “Ik heb nooit het gevoel dat ik iemands verwachtingen moet inlossen”, lacht hij. “Weet je wat het wel was? Ik had grote verwachtingen van mezelf. Ik wilde het zelf beter, grootser en dynamischer doen dan mijn debuutalbum ‘Rebelation’. Ik denk dat je als artiest ook altijd moet vertrekken vanuit dat idee: je moet het voor jezelf beter willen doen en de lat hoger willen leggen. Dat gezegd zijnde: ik heb een dubbel gevoel bij deze release. Ik ben heel excited dat ‘OVERCOME’ uit is, maar ik baal dat ik er deze zomer op geen enkel podium mee kan staan. Ik weet niet precies hoeveel optredens ik had, maar uiteraard is het een serieuze streep door mijn rekening.”

Dat laat zich ook financieel voelen, zo geeft de Antwerpenaar toe. “Ik wil echt niet klagen, maar ‘t is uiteraard niet leuk als je inkomsten wegvallen. Ik hoef me in principe geen zorgen te maken over hoe ik dit jaar ga doorkomen, maar ik had op voorhand wel een ander financieel plaatje in mijn hoofd. Om het plat te zeggen: dees is fokking k**. Maar ik weiger om de zielenpoot uit te hangen”, gaat Will verder. “Er zijn heel veel collega’s bij wie de situatie veel schrijnender is. Om over de vele mensen achter de schermen nog maar te zwijgen.”

Pintje drinken

Wanneer de lockdown precies voorbij is moet nog blijken, maar Will weet wel al wat hij dan wil doen. “Uiteraard hoop ik dat ik dan opnieuw kan optreden, maar als allereerste wil ik mijn mama eens goed vastpakken. En bijpraten met mijn vrienden, en mijn band. En daarna wil ik met Danira een pintje gaan pakken op een zonovergoten terras. Het klinkt heel stom, maar die kleine dingen mis ik het meest.”