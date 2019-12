Exclusief voor abonnees The Who na 55 jaar toch vrienden: “Ik begin hem echt aardig te vinden” Stefaan Raatgever

12 december 2019

10u46

Bron: AD.nl 0 Muziek Juist toen Pete Townshend dacht dat het einde van The Who in zicht was, gebeurde er iets wonderbaarlijks tussen hem en zanger Roger Daltrey. “Ik begin Roger aardig te vinden.”

Hij had niet verwacht dat The Who nog zou gaan toeren, zegt gitarist Pete Townshend. “En een nieuw album? Dat zou er zeker niet meer komen. Eigenlijk dacht ik het erop zat voor ons. Ik houd gewoon niet erg van optreden en Roger had weinig behoefte aan nieuwe muziek. Tja, het leek eenvoudig: we were finished.”



Toch zou het anders lopen dan Townshend (74) zo’n anderhalf jaar geleden dacht. Begin volgend jaar trekt de inmiddels 55 jaar oude rockband zich weer in gang voor een Britse tournee. Plannen voor een uitbreiding naar het Europese vasteland worden gesmeed voor het najaar. Maar het opvallendst is toch het verschijnen van het twaalfde studioalbum van de groep. Who is de opvolger van het inmiddels al dertien jaar oude Endless Wire.

