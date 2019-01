The Who komt met nieuw album en plant concerten: “We zijn oude knarren, maar de muziek brengen we even krachtig als destijds” TVC

21 januari 2019

19u15

Bron: Belga 0 Muziek 'I hope I die before I get old', zong Roger Daltrey in 1965. De song, 'My Generation', was bestemd voor een generatie die intussen op haar best opa of oma is geworden. Daltrey en gitarist Pete Townshend zijn intussen ook 70-plussers, liggen nog steeds niet op het kerkhof en willen van 2019 "hun" jaar maken, met een reeks geplande concerten en een studioalbum. Dat laatste mag volgens het tweetal zeker geen herkauwing van oude hits worden.

De 'Generation'-song ging eigenlijk over de angst om oud te worden. Maar nu zij al een tijdje pensioengerechtigd zijn, blijkt ouderdom wel mee te vallen. En inspirerend te werken: de legendarische band plant, na dertien jaar, nog eens een album op te nemen, gevolgd door een promotietournee. Moet kunnen, want sommige leden van de Rolling Stones zijn nog ouder. Eigenlijk is, aldus het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone, de verhouding omgekeerd: Townshend en Daltrey wilden in mei nog eens door Noord-Amerika touren, maar hadden geen zin om weer oude hits uit de doos te halen.

Orkesten

The Who, opgericht in 1964, kan natuurlijk al lang niet meer in de originele formatie optreden. Voor hun tour willen de twee stichtende leden optreden met van stad tot stad verschillende "orkesten". Op de website van de band werd vorige maandag de voorverkoop aangekondigd. Sinds vrijdag is die gestart en kan de liefhebber ook al voorintekenen voor de nieuwe elpee.

"We zijn nu oude knarren. We zien er niet zo goed meer uit en hebben de glamour niet meer", zei de 74-jarige zanger Roger Daltrey, in zijn gloriejaren een heus sekssymbool. "Wat ons rest, is de muziek. En die zullen we even fris en krachtig brengen als destijds".

Dat de band op tournee gaat met orkesten, mag niet als een compromis beschouwd worden, aldus de zanger. Op de tour krijg je "The Who volle gas" te zien.

Op de tour krijg je "The Who volle gas" te zien. Roger Daltrey

Agressiever dan concurrentie

The Who gelden naast The Beatles, Rolling Stones, Beach Boys en The Byrds als één van de belangrijkste rockgroepen uit de jaren '60 en '70. Destijds waren hun songs nog agressiever dan die van de concurrentie; ook hun optredens waren explosiever (inclusief stukgeslagen gitaren en Keith 'over the' Moon-fratsen). The Who gelden tevens als uitvinders van het conceptalbum. De beide "rockopera's" 'Tommy' (1969) en 'Quadrophenia' 1973, beide succesvol verfilmd, hadden een grote invloed op de latere Britse generatie, op muzikanten als The Clash, The Jam, Oasis, Blur en Paul Weller.

Woodstockfestival

Een van de hoogtepunten uit de Who-carrière was het optreden in 1969 op het legendarische Woodstockfestival. Behalve met 'My Generation' scoorden zij nog een resem hits met nummers als 'Magic Bus' en 'Pinball Wizard'. Hun tot dusver laatste studioalbum, 'Endless Wire', stamt al van 2006. Sindsdien hielden Daltrey en tekstschrijver Townshend het vooral bij soloprojecten.

“Geen hitbedoelingen”

Volgens Townshend (73) heeft de opname van een nieuw album geen hitbedoelingen. "Het gaat om mijn persoonlijke fierheid, mijn gevoel voor zelfwaarde en mijn waarde als tekstschrijver". Zonder nieuwe songs weigerde hij nog op tournee te gaan.

Live zal nog ander bekend volk op de podia staan: Simon Townshend (broer van Peter Townshend, gitaar en backing vocals) en Zak Starkey (zoon van Beatles-drummer Ringo Starr, drums).

Townshend had al jaren de wens uitgesproken, nieuwe Who-songs te schrijven. Hoe het comeback-album gaat heten, is nog niet bekend. Wel dat de plaat een mix wordt van "donkere ballades, heavy rock, experimentele elektronica, samplings "en typisch The Who-stuff". Dat maakt de kans op een volkomen overbodig album van nostalgische oudjes een stuk kleiner.