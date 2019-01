The Who komt met album en tournee MVO

11 januari 2019

19u36

Bron: ANP 0 Muziek The Who gaat weer op tournee. Ook komt er na jaren weer een nieuw album van de Britse rockband. Dat heeft Pete Townshend gezegd tegen Rolling Stone. Volgens de gitarist zal The Who ook op festivals in het Verenigd Koninkrijk te zien zijn.

Vanaf april is The Who in Amerika te zien. In elke stad die de band aandoet, zal steeds een plaatselijk symphonisch orkest de begeleiding doen. Het gaat om 31 shows, waarvan de eerste in april is in New York. Officiële data zijn nog niet bekendgemaakt. Wel heeft Townshend laten doorschemeren dat The Who ook komende zomer in Engeland zal optreden.

Ook komt er een nieuw album van The Who. Townshend heeft daar intussen al vijftien nummers voor klaarliggen. Hij hoopt dat zanger Roger Daltrey ze later dit jaar inzingt. De plaat, waarvoor nog een titel moet worden bedacht, moet nog dit jaar uitkomen.

Yanga-dang

Volgens Townshend zal het album een mix zijn van donkere ballads en ruige rocksongs. Naast veel elektronica en samples is Townshend de gitaar niet vergeten. “Veel songs hebben het echte Who-geluid met gitaren die ‘yanga-dang’ doen.”

In 2006 liet The Who voor het laatst van zich horen met het album ‘Endless Wire’.