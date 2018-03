The Who-frontman Roger Daltrey is

potdoof: "Ik behelp me nu met liplezen"

KD

15 maart 2018

15u59 0 Muziek "Neem jullie f*cking oordopjes mee naar concerten." Dat is de boodschap die Roger Daltrey (74) heeft voor jonge rockers en fans. De frontman van The Who bekent toe dat hij potdoof is geworden van de luide muziek.



Daltrey vertelde over zijn gehoorproblemen tijdens een solo-optreden in Las Vegas. "Ik ben heel erg doof geworden door te luide muziek, zowel van onze band als tijdens optredens die ik door de jaren heen bijwoonde", aldus de zanger; die mee verantwoordelijk is voor hits als 'Pinball Wizard', 'Behind Blue Eyes' en 'My Generation'.

(lees verder onder de foto)

Speciale oortjes

Daltrey heeft één belangrijke boodschap voor jonge fans en rockers: "Neem jullie f*cking oordopjes mee naar concerten. Ik heb spijt dat ik de gevaren niet kende in mijn jonge jaren."

Stoppen met optreden is echter geen optie. Hij draagt speciale oortjes tijdens concerten en behelpt zich met liplezen.