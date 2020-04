The Weeknd vertelt in nieuwe muziek over “donkerste tijd van z'n leven”: “Ik gedroeg me als een echte rockster” SDE

08 april 2020

20u50

Bron: Variety 0 Muziek Op z'n nieuwe album ‘After Hours’ toont The Weeknd (30) - echte naam Abel Tesfaye- zich opvallend openhartig. Niet alleen over zijn voorbije relaties met onder meer Bella Hadid en Selena Gomez, maar ook over “de donkerste periode uit mijn leven”. Dat vertelt hij in Variety.

In het nummer ‘Faith’ zingt The Weeknd over drugs, pijn en dood. “Dit gaat over de donkerste periode uit mijn leven”, zegt hij aan Variety. “Rond 2013 à 2014. Ik was toen echt aan het rotzooien en maakte heel wat persoonlijke dingen mee. In Vegas werd ik gearresteerd (nadat hij een agent geslagen had, red.). Ik gedroeg me als een echte rockster, maar ik ben er niet trots op. Je hoort dan ook de sirenes op het einde van het nummer. Dat ben ik in die politiewagen. Dat moment.”

“Ik wilde dat nummer altijd al maken, maar ik heb het nooit gedaan”, geeft hij toe. “Dit album voelde aan als het perfecte moment, omdat het hoofdpersonage wil ontsnappen aan hartzeer ofzo. Ik wilde die kerel opnieuw zijn - die kerel die ‘Heartless’ is, God haat en haat wat hij in de spiegel ziet en dus maar high wordt. Daarover gaat dat nummer.”

Ouder en wijzer

De zanger geeft toe dat het moeilijk was om die periode uit z’n leven opnieuw te beleven. “Ik wilde het niet. Maar soms probeer je weg te lopen van wie je bent en kom je toch altijd op dezelfde plek uit. Op het einde van dit album besefte ik: ‘Dit ben ik niet’. Ik was het wel, maar ik word ouder en wijzer. Op een dag zal ik kinderen hebben, en ik ga hen vertellen dat ze dat soort persoon niet moeten zijn.”

Dat hij onlangs dertig werd, droeg bij aan dat zelfbesef, geeft hij toe. “Ik denk dat mensen zeggen dat je jaren als dertiger je beste jaren zijn, omdat je meer de persoon wordt die je moet zijn. Dit is het begin van niet alleen een nieuw hoofdstuk, maar ook van mijn tweede decennium als muzikant. Ik heb het gevoel alsof mijn carrière pas begint.”

