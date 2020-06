The Weeknd staat zeventien weken op één en evenaart Ultratop-record van Tones and I BDB

05 juni 2020

12u35 1 Muziek De Canadese rapper The Weeknd (30) is al voor de zeventiende week de koning van de singlehitlijst Ultratop. Met de song ‘Blinding Lights’ evenaart hij zo het record van ‘Dance Monkey’ van Tones and I.

De voorbije weken speelde The Weeknd haasje-over met de ‘Liefde voor Muziek’-hit ‘Kom Wat Dichterbij’ van Regi, OT en Jake Reese. Maar intussen heeft ‘Blinding Lights’ de koppositie al een tijdje terug verworven. De song staat in totaal al zeventien weken bovenaan en da’s even lang als ‘Dance Monkey’ van Tones and I. De Australische singer-songwriter verbrak begin dit jaar het record van de Fixkes die 16 weken bovenaan hadden geparkeerd in 2007 met ‘Kvraagetaan’.

Als The Weeknd volgende week weer op de eerste plek staat, sneuvelt dat record opnieuw. De Canadese rapper krijgt wel stevige concurrentie. ‘Kom Wat Dichterbij’ staat nog steeds op nummer 2 en ook ‘Rockstar’ van DaBaby komt met een derde plek steeds dichter bij het hoogste schavotje. En dan is er nog ‘Rain On Me’, de nieuwe single van Lady Gaga en Ariana Grande, die aardig op weg is om een grote hit te worden. De song is deze week de sterkste stijger en stormt de top 10 binnen op plek 8.

