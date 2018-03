The Weeknd lanceert opeens nieuwe plaat 'My Dear Melancholy', beluister ze hier MVO

30 maart 2018

10u41 0 Muziek The Weeknd heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn nieuwe album gelanceerd. 'My Dear Melancholy' is het vierde studioalbum van de Canadese zanger, die wereldwijde hits scoorde met nummers als 'Starboy' en 'Can't Feel My Face'.

In de afgelopen week werden de geruchten over een mogelijk nieuw album steeds heviger. Daar droeg Abel Tesfaye, zoals de echte naam van de zanger luidt, zelf ook een steentje aan bij. Op Instagram plaatste de 28-jarige artiest een screenshot van een chat met creative director La Mar Taylor, waarin ze het hebben over het uitbrengen van een album. "Zullen we het op vrijdag doen. Het maakt mij niet zoveel uit", staat er te lezen.

Op 'My Dear Melancholy' staan zes nummers, met een totale lengte van 21 minuten. Het album is inmiddels al beschikbaar op Apple Music, iTunes en Spotify.

Anderhalf jaar na het uitbrengen van het succesvolle album 'Starboy' is de drievoudig Grammy-winnaar nu dus terug. Volgende maand is The Weeknd een van de hoofdacts op het Amerikaanse festival Coachella.