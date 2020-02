The Weeknd komt naar Sportpaleis met unieke show Lorenzo Veppi

20 februari 2020

11u17 102 Muziek The Weeknd staat op maandag 26 oktober terug op het podium van het Sportpaleis. De Canadese zanger kondigde zopas zijn nieuwe wereldtournee aan, die een unieke beleving belooft te worden.

Het is al van 2017 geleden dat Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, in het Sportpaleis stond. De 30-jarige zanger is nu helemaal terug van weggeweest. Zijn nieuwe single ‘Blinding Lights’ verovert de hitlijsten, en op 20 maart komt zijn nieuwe album ‘After Hours’ eraan. Daar hoort natuurlijk ook een tournee bij, die hem op 26 oktober naar Antwerpen brengt.

“De ‘After Hours Tour’ zal de allernieuwste productie en één van de meest innovatieve podiumontwerpen tot nu toe meebrengen”, leest de aankondiging. “Er zal nog nooit zoveel LED-verlichting en video in het Sportpaleis te zien geweest zijn.” De 57 data tellende wereldtour maakte ook tussenstops in onder andere de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Support acts op het Europese luik van de tour zijn 88GLAM en Sabrina Claudio.

De ticketverkoop begint vrijdag 28 februari om 10u via LiveNation. Prijzen beginnen vanaf 43,07 euro en gaan tot 87,87 euro.