The Weeknd hint op release nieuw album

28 maart 2018

22u44

Bron: ANP 0 Muziek De geruchten dat The Weeknd nog deze week met een nieuw album komt, worden steeds heviger. De Canadese zanger heeft zelf ook een duit in het zakje gedaan met een post op sociale media.

Op Instagram plaatste The Weeknd een screenshot van een chat met La Mar Taylor. Hij bespreek met zijn creative director mogelijk de release van het album. "Zullen we het op vrijdag doen. Het maakt mij niet zoveel uit", staat er te lezen.

De post komt na een aantal video's die de Canadees de afgelopen dagen op sociale media heeft gezet. Helemaal zeker dat het gaat om een nieuw album is het niet. Het kan ook om een single gaan, alhoewel The Weeknd al meerdere malen heeft gezegd dat zijn album zo goed als af is.

