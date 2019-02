The Voice Van Vlaanderen Gesponsorde inhoud

Andy en Dina verbaasden al tijdens de Blind Auditions voor The Voice en bewijzen nu nog maar eens dat ze hun favorietenrol dubbel en dik verdienen. In een duet met Sean Dhondt blenden hun zwoele, rauwe stemmen perfect samen en zo performen ze een adembenemende versie van ‘Lonely Boy’ waar The Black Keys vast jaloers op zijn.