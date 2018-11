The Van Jets stoppen ermee KD

06 november 2018

De Vlaamse muziekgroep The Van Jets stopt ermee. De band maakte het nieuws vanochtend zelf bekend op radiozender Studio Brussel.

Fans hoeven nog niet meteen te treuren, want het einde is nog niet voor meteen. Het laatste optreden zal pas op 31 oktober 2019 plaatsvinden in de Brusselse AB. Vooraleer het zover is, komt de groep nog met enkele speciale releases, optredens en verrassingen op de proppen. “Er komt zeker nog een laatste single in de lente,” belooft frontman Johannes Verschaeve. “En we zullen elk nog wel met muziek bezig blijven. Misschien hoor je daar nog wel van.”

De bandleden hebben geen ruzie. Wat wel aan de reden van de breuk ligt, zijn de te drukke levens van de bandleden. “We willen stoppen op een hoogtepunt”, klinkt het.