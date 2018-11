The Van Jets geven tweede afscheidsconcert in Brussel MVO

07 november 2018

13u44 0 Muziek Gezien het eerste afscheidsconcert van The Van Jets al in zeven uur tijd was uitverkocht, heeft de band besloten om een extra concert te geven in Brussel.

De tweede show zal plaatsvinden op 1 november 2019 in Acienne Belgique. De tickets zijn meteen in verkoop via livenation.be. “We hadden dit nooit verwacht, maar we kijken ernaar uit”, aldus de band zelf, die eerder deze week aankondigde dat ze een punt achter hun muziekcarrière zouden zetten.