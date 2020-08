The Starlings willen Radio 2 Zomerhit zo graag dat ze persoonlijk nummer schrijven voor één van de stemmers MVO

04 augustus 2020

08u20 0 Muziek Dankzij hun ‘Liefde Voor Muziek’-deelname zijn The Starling genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit. Tom (30) en zijn vriendin Kato (28) willen de prijs zo graag in de wacht slepen dat ze met een bijzonder plan op de proppen zijn gekomen.

“We zijn genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit!”, klinkt het op Instagram. “We willen voor de mensen die stemmen graag iets terugdoen en daarom gaan we elke dag met iemand chatten. Uit die mensen kiezen we dan een winnaar waarvoor we een lied maken!”

Tien dagen lang zullen The Starlings één iemand uitkiezen voor een chatsessie. Om in aanmerking te komen moet je wel kunnen bewijzen dat je op hen gestemd hebt. Tijdens dat gesprek willen Tom en Kato graag het levensverhaal van hun fan horen. Na 10 chatsessies kiezen ze één gelukkige persoon uit die een eigen, gepersonaliseerd nummer krijgt, gebaseerd op het verhaal dat aan hen verteld is. Dat zullen ze speciaal schrijven én op LP laten zetten zodat het thuis toegestuurd kan worden.

“We hopen dat we winnen”, besluit het duo aan het eind van hun video op sociale media. “Stemmen maar!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.