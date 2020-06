The Starlings te gast in streaming-concert van Duncan Laurence MVO

15 juni 2020

18u43 0 Muziek Deze donderdag, 16 juni, geeft Songfestivalwinnaar Duncan Laurence een livestream-concert vanuit het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Tom Dice en zijn vriendin Kato, die samen het muzikale duo The Starlings vormen, kondigden vandaag aan dat ook zij te gast zullen zijn tijdens de uitzending.

Het gaat om een reeks van vijf concerten op verschillende dagen waarin onder meer Kensington, Ilse DeLange en Krezip ook het beste van zichzelf zullen geven. Donderdag is het de beurt aan Duncan, en hij nodigde The Starlings uit als zijn guest act. “Wij zijn heel enthousiast en hopen dat jullie erbij zullen zijn”, klinkt het bij Tom en Kato. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link.



