The Starlings kondigen concert in Lotto Arena aan: “De reacties op ‘Liefde voor Muziek’ hebben de doorslag gegeven” Silke Denissen

13 april 2020

06u00 0 Muziek Kato Callebaut (28) en Tom Dice (30) - aka The Starlings - zijn zonder enige twijfel nu al dé revelatie van het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Binnenkort ligt hun eerste album in de winkelrekken, en staat het koppel voor het eerst op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen. “Het gaat hard.”

Wanneer we Tom en Kato opbellen, hebben ze net hun eerste album afgewerkt. Nochtans gooiden de coronamaatregelen bijna roet in het eten. “Normaal gezien kom je daarvoor samen met de producer en de muzikanten, maar nu moesten we het allemaal vanuit ons eigen kot doen", zegt Kato. “Het was dus heel spannend of we de plaat nog af zouden krijgen", voegt Tom eraan toe. “Gelukkig heb ik hier in huis wat materiaal staan, zodat we veel van hieruit konden doen.” Hier, dat is Drongen, waar Kato woont. Het koppel zit er samen in zelfisolatie. “We houden ons heel hard aan de richtlijnen om niemand ziek te maken of om zelf niet ziek te worden", klinkt het. “Gelukkig is er hier veel natuur, zodat we ons niet al te erg opgesloten voelen.” The Starlings zijn namelijk natuurmensen, zoals hun groepsnaam ook al aangeeft. “We wilden dit project niet beginnen als Tom en Kato", verklaart hij. “We zijn dan in de natuur gaan zoeken naar iets dat heel hard bij onze menselijke eigenschappen paste. We kwamen uit bij de starling, de spreeuw. Dat zijn zangvogels, maar ze zoeken ook erg graag elkaars gezelschap op. En dat past helemaal bij ons.”



Debuutalbum

Wat hen ook op het lijf geschreven is, is de nieuwe plaat. Die zal ‘Don’t look back’ heten en komt op 15 mei uit. Op het album staan zeven eigen songs en de zeven nummers die het duo in ‘Liefde voor Muziek’ brengt. “We schrijven heel erg in verhalen", vertelt Kato daarover. “We delen ook veel privé-dingen in onze muziek. Alle nummers die er nu op staan, horen echt op deze eerste plaat. Het vormt één groot geheel: een verhaal over alles wat er al gebeurd is met onze muziek of in ons privéleven. Het is een samenvatting van wat we al meegemaakt hebben en van waar we samen naartoe willen.”

“We hebben heel lang aan de weg getimmerd, met veel vallen en opstaan", zegt Tom. “We zijn dus heel blij met de kans die we nu krijgen bij ‘Liefde voor de Muziek’. We voelen ook dat het zijn vruchten begint af te werpen. Vanaf nu willen we alleen nog maar vooruitkijken en ervan genieten dat onze muziek nu in heel Vlaanderen ontdekt wordt.”

Vijf dagen reacties lezen

Dat is wel het minste dat je kan zeggen. We zijn nog maar twee afleveringen ver in ‘Liefde voor Muziek’, maar The Starlings zijn nu al de revelatie van het jaar. Hun ingetogen covers zorgen voor tranen en enorm veel reacties bij het publiek. “Na elke aflevering duurt het drie tot vijf dagen om alle reacties te lezen en te beantwoorden", verwondert Tom zich. “We hadden nooit gedacht dat het zoveel tijd in beslag zou nemen, dus daar zijn we superblij mee.” “Ook in onze omgeving zien we dat het leeft bij mensen", voegt Kato eraan toe. “Dat hadden we niet verwacht. Voor mij is dat misschien zelfs het leukste: dat mensen nu onze muziek ontdekken. Niet dat we voordien niet op de radio gespeeld werden, maar het was toch minder. Onze muziek valt nu eenmaal tussen verschillende genres in. Het is dan wel leuk als een groot publiek bevestigt dat je goed bezig bent.”

Ook de reacties van de andere artiesten deed deugd. “Als je daar bent, wil je het goed doen voor de anderen", zegt Tom. “Want je weet dat ze heel hard aan die nummers gewerkt hebben. Je wil dan geen flauwe versie brengen. Dat geldt niet alleen voor ons hoor, ook voor de ‘grotere’ artiesten. Als je daar dan staat en er zitten zes mensen voor je neus die heel veel van muziek kennen, dan gieren de zenuwen wel door je lijf. Maar eens we begonnen zijn, valt dat weg. Dan zit je in die roes en in die emotie van het nummer." “We zijn erg zeker over wat we doen, maar we weten niet altijd goed wat mensen daarvan vinden”, beaamt Kato. “We doen alleen maar iets waar we volledig achter staan, met heel ons hart. Het is dan altijd spannend om dat aan iedereen bloot te geven. Maar als we het opnieuw konden doen, zou ik niets veranderen.”

Lotto Arena

Er is trouwens nog meer leuk nieuws. Op 14 februari 2021 staan The Starlings in de Lotto Arena in Antwerpen. Nog zo’n gevolg van ‘Liefde voor Muziek’: “De reacties hebben de doorslag gegeven", klinkt het. “Het gaat zo snel ineens", lacht Tom. “Het is ook heel spannend, want in de Lotto Arena kan wel wat volk binnen. Maar we zitten vol ideeën om er een geweldig mooie show van te maken.” Dat het concert op 14 februari - Valentijn - doorgaat, is trouwens geen toeval. “Ons leven zit vol liefde”, glimlacht Kato. “Liefde voor elkaar, maar ook liefde voor de muziek en liefde voor de kleine dingen in het leven. Daarom hebben we die datum bewust gekozen.”

Tickets voor het concert van The Starlings zijn vanaf vandaag om 9 uur verkrijgbaar via www.teleticketservice.com en via 070/345.345

