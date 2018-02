The Smashing Pumpkins (zonder D'arcy) gaan op reünietournee mvdb

15 februari 2018

Bron: ANP-BuzzE 0 Muziek The Smashing Pumpkins hebben aangekondigd weer te gaan touren. De band gaat met drie van de vier originele leden van de band voor het eerst sinds 2000 weer live optreden, meldt Billboard.

"Deze show wordt geheel anders dan we ooit hebben gedaan en onze muziek zal anders zijn dan we ooit hebben gespeeld", aldus frontman Billy Corgan (50) in een persbericht.

Corgan gaat met drummer Jimmy Chamberlain en gitarist James Iha langs podia in Noord-Amerika en Canada touren. Bassiste D'arcy Wretzky zei eerder tegen BlastEcho dat ze niet was uitgenodigd voor de reünie, iets wat de overige bandleden ontkennen. Wretzky zou volgens Corgy en co juist zelf, ondanks pogingen van de band om haar over te halen, niets zien in een tournee. de plaats van Wretzky wordt nu ingenomen door gitarist Jeff Schroeder.

De Shiny and Oh So Bright tour begint op 12 juli in Arizona. Er staan geen optredens buiten Amerika gepland. De Pumpkins waren in de jaren negentig headliner op Pukkelpop en Rock Werchter.