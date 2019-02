The Scabs traden voor het eerst op zonder Willy Willy: “Door zijn ziekte kan hij er niet bij zijn” DB

01 februari 2019

21u49 0 Muziek The Scabs traden vrijdagavond op in Het Depot in Leuven, maar ze deden dat voor het eerst zonder gitarist Willy Willy. “Hij kan er wegens zijn zware ziekte vanavond niet bij zijn”, zei frontman Guy Swinnen op het podium.

“U ziet hier naast mij een lege stoel staan”, zei Swinnen toen de set van The Scabs ongeveer een half uurtje bezig was. “Die is normaal gezien voor onze goede vriend Willy Willy. Maar we hebben slecht nieuws: hij kan er vandaag niet bij zijn. U weet: hij vecht tegen een zware ziekte. Het volgend nummer wordt normaal gezien door hem gezongen, maar nu dragen we ‘Mesaboogie Feedback’ op aan Willy Willy.”

In juni vorig jaar werd de ziekte bij Willy Willy kanker vastgesteld. De gitarist zou tijdens de tournee van 40 jaar The Scabs enkele nummer meespelen maar daar blijkt hij niet mee toe in staat. The Scabs verloren in 2013 ook al hun bassist Fons Symons aan longkanker.

Op 7 februari krijgen The Scabs de Lifetime Achievement Award op de MIA’s. Dit voorjaar spelen ze een 35-tal concerten in Vlaanderen, en daarnaast bracht Willy Willy eind vorig jaar ook een derde plaat uit met zijn Voodoo Band.