The Scabs krijgen Lifetime Achievement Award op de MIA’s TK

09 november 2018

06u00

Bron: VRT 0 Muziek 7 februari wordt een speciale dag voor Guy Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy. De mannen van The Scabs zullen die avond een Lifetime Achievement Award in ontvangst mogen nemen op de twaalfde editie van de MIA’s.

The Scabs wordt dit jaar 40 jaar oud. Reden genoeg om de groep in de bloemetjes te zetten, vinden de Music Industry Awards (MIA’s). Swinnen is er alvast erg blij mee. “Het is fantastisch deze Lifetime Achievement te mogen ontvangen. Na 40 jaar zijn deze punkers er toch eindelijk in geslaagd om een prijs in de wacht te slepen. Niet slecht voor enkele autodidacten uit Diest (lacht).”

The Scabs ontstond in 1987, nadat Guy Swinnen een programma op de toenmalige BRT over de mijnstakingen in Groot-Brittannië zag. De stakingsbrekers worden uitgescholden voor scabs of smeerlappen. ‘Wat een geweldige naam voor mijn punkband’, dacht Swinnen, en daarmee werden de fundamenten voor een van onze bekendste rockgroepen ooit gelegd. The Scabs ontstaan uit balorigheid, werkloosheid en een grote liefde voor The Clash.

In 1996 hield de groep ermee op, maar in 2007 hielden ze een reünie. De band speelt drie concerten in de Ancienne Belgique in Brussel. Wat een eenmalig gegeven moest worden, groeide uit tot een stevig nieuw hoofdstuk met een pak nieuwe en onverwachte avonturen: TW Classic, de Lotto Arena, een boek, een nieuwe studioplaat, theatertournees en jubileumconcerten. In het voorjaar van 2019 spelen The Scabs ook een 35-tal concerten in Vlaanderen. De legendarische bassist en volksvriend Fons Sijmons is er helaas niet meer bij. Hij overleed op 18 juli 2013.

De MIA’s worden uitgereikt op donderdagavond 7 februari in Paleis 12 in Brussel. Tickets zijn beschikbaar via deze link.