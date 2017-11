The Scabs kondigen feestjaar aan editors

17u03 0 RV Muziek Iconische Vlaamse rockband bestaat 40 jaar.

In 2018 vieren Guy Swinnen en de zijnen het heugelijke feit dat ze al 40 jaar de Vlaamse rockpodia onveilig maken. Op de sociale media lieten ze hun fans alvast weten dat er stevig gefeest zal worden. Vermoedelijk middels een nieuwe tournee en, wie weet, een nieuwe plaat. Naar dat laatste blijft het een beetje gissen, want voorlopig willen Guy en co. één en ander nog als verrassing houden.

The Scabs leverden in hun veertigjarig bestaan enkele muzikale klassiekers af. Vooral met hun succesalbum 'Royalty in Exile' uit 1990. Die leverde pareltjes op als 'Hard Times', 'Crime Wave' en 'Barkeep'. Andere klassiekers van de band zijn 'She's Jivin', 'Robbin' the Liquor Store' en 'Don't You Know'.

Photo News Willy Willy, drummer Franky Saenen en Guy Swinnen.