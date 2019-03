The Scabs eren Willy Willy met jubileumplaat: “Hoe het daarna verder moet, weten we niet” TK

14 maart 2019

07u39

Bron: NB 1 Muziek The Scabs brengen op 22 maart een jubileumplaat uit, een maand na het overlijden van Willy Willy. De plaat is een eerbetoon aan de gitarist, die op 13 februari bezweek aan kanker. Hij werkte wel zelf nog mee aan het album vol ‘greatest hits’. “Willy koos uiteraard voor de stevige gitaarsongs. Hij was de échte rocker. Op elk lijstje stond ook ‘Robbin’ the liquor store’. Willy keek er altijd naar uit om dat nummer live te spelen.”

Normaal gezien had de verzamelplaat ‘Favourites’, ter ere van hun veertigjarige bestaan, al in januari moeten uitkomen, maar toen ging het opeens snel bergaf met de gezondheid van Willy Willy. Hij speelde nog mee op de MIA’s begin februari, waar de band ook een Lifetime Achievement Award in ontvangst mocht nemen, maar overleed een week later bij hem thuis, met frontman Guy Swinnen zat aan zijn zijde. De jubileumplaat is dan ook een eerbetoon aan hun gitarist geworden.

De band heeft het erg moeilijk met het verlies. “Onze tournee loopt nog tot mei”, aldus Swinnen in Het Nieuwsblad. “We proberen er iedere avond een viering van te maken, maar ik heb het er ontzettend moeilijk mee. Ik haal troost uit de muziek, maar die shows drukken me ook met de neus op de feiten: Willy is er niet meer. En hij komt niet terug. Ik mis hem enorm. “

“We lassen na deze tournee een lange rustpauze in. Dat zal nodig zijn, want emotioneel is het ontzettend zwaar. Hoe het verder moet, kan ik nog niet zeggen. Daar praten we niet over. Frank en ik waren altijd al de songschrijvers, maar Willy had een eigen stijl die je uit de duizenden kon plukken. Als er nog een toekomst is voor The Scabs, zullen we onszelf moeten heruitvinden. En als het hierbij blijft, denk ik dat we trots mogen zijn op wat we verwezenlijkt hebben.”