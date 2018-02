The Rolling Stones weer op tournee in Europa MVO

26 februari 2018

11u54 1 Muziek The Rolling Stones zetten hun Europese No Filter Tour voort. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood hebben maandag via Twitter elf nieuwe shows aangekondigd voor komende zomer.

De rocklegenden beginnen hun tournee op 17 mei in Dublin en doen verder Londen, Manchester, Edinburgh, Cardiff, Berlijn, Marseille, Stuttgart en Praag aan. Het laatste optreden is op 8 juli in Warschau.

De Stones hielden vorig jaar geen halt in België, maar wel twee keer in Nederland.