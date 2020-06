The Rolling Stones dreigen president Trump voor de rechter te slepen SDE

28 juni 2020

10u49

Bron: ANP 0 Muziek The Rolling Stones zijn boos dat Donald Trump hun muziek weer heeft gebruikt tijdens een politieke bijeenkomst. De band heeft gedreigd naar de rechter te stappen als de Amerikaanse president dit nog een keer doet, laat de woordvoerder van The Rolling Stones zaterdag weten aan Amerikaanse media.

The Rolling Stones hebben Trump geen toestemming gegeven om ‘You Can't Always Get What You Want’ te gebruiken, aldus de woordvoerder. Trump is op de hoogte gesteld dat het juridische consequenties heeft als hij het liedje weer laat horen.

In 2016 gebruikte Trump het nummer ook al tijdens zijn presidentiële campagne. Hoewel The Rolling Stones toen al herhaaldelijk hadden aangegeven dat niet op prijs te stellen, draaide de president het liedje vorige week alsnog tijdens een bijeenkomst met zijn aanhangers.

De rockers zijn niet de enige die bezwaar hebben dat Trump hun muziek draait. Eerder verboden onder anderen nabestaanden van Tom Petty, Rihanna, Pharrell Williams, Adele en Village People de president al hun nummers te gebruiken.