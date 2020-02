The Pussycat Dolls brengen eerste single sinds 2009 uit LV

07 februari 2020

10u58 0 Muziek Voor het eerst in tien jaar hebben The Pussycat Dolls een nieuwe single uitgebracht. De bekende meisjesgroep maakte in december hun grote comeback met een optreden tijdens X-Factor. Daar gaven ze al een voorsmaakje van het nieuwe liedje ‘React’, maar vandaag werd die officieel de wereld ingestuurd.

Nicole Scherzinger verzamelde Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt om weer het podium op te kruipen als The Pussycat Dolls. De groep behaalde tot tien jaar geleden heel wat grote hits met onder andere ‘Buttons’ en ‘Don’t Cha’. Het kwam toen vermoedelijk tot een breuk omdat alle aandacht op Scherzinger lag. Of het er nu veel beter aan toegaat is onwaarschijnlijk, want op sociale media regent het al reacties dat in de nieuwe single enkel de stem van Nicole prominent te horen is.

In april 2020 gaan The Pussycat Dolls ook weer toeren. Voorlopig staan er negen concerten in Groot-Brittannië gepland. De groep doet onder anderen Newcastle, Manchester en Londen aan. Naar verluidt verschijnt er dit jaar ook een nieuwe EP met liedjes.