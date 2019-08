The Prodigy werkt aan nieuwe muziek SDE

21 augustus 2019

Ook na het overlijden van frontman Keith Flint blijft de Britse dance-act The Prodigy actief. Op Facebook kondigde de groep aan dat ze in de studio aan nieuw materiaal werken.

Keith Flint werd begin maart op 49-jarige leeftijd dood teruggevonden in zijn huis in de buurt van Londen. De frontman bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd. De toekomst van The Prodigy bleek toen erg onzeker, want de groep zegde alle verdere tourdata af. Nu wordt duidelijk dat er nieuwe muziek in de pijplijn zit. “We zijn terug in de studio, lawaai aan het maken”, schrijft de groep op Facebook. “De gloednieuwe Prodigy-nummers gaan rocken, boooom!” Na het bericht volgen de hashtags "theprodigy", "welevenvoordebeats", "welevenvooraltijd", "hetrockenstoptniet" en een foto van een bandlid in de studio.

Wanneer de nieuwe muziek zal uitkomen, is nog niet duidelijk. Het laatste album van de groep, ‘No Tourists’, verscheen vorig jaar.