The Offspring komt naar Lokerse Feesten

01 februari 2019

10u10

Bron: Belga 0 Muziek De Amerikaanse rockband The Offspring speelt op 6 augustus op de Lokerse Feesten. Dat meldt de organisatie. Twee jaar geleden waren de Amerikanen ook al eens op het festival te zien. Dit jaar krijgt de groep op de jaarlijkse punkrockdag van de Lokerse Feesten gezelschap van onder meer de Nederlandse band Heideroosjes.

Ook de Amerikaanse band NOFX zal die dag optreden, net als de Britse rockband The Damned. Meer namen die op 6 augustus op de affiche staan, ook voor de Red Bull Music zaal, worden later toegevoegd. Eerder werd reeds de komst van Oscar and the Wolf bekendgemaakt. De 45e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019.