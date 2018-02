The Killers sluiten de vrijdag van Rock Werchter af DBJ

14 februari 2018

08u16 0 Muziek The Killers komen naar Rock Werchter. De band rond zanger Brandon Flowers zal op vrijdag 6 juli de affiche headlinen.

The Killers braken in 2004 met hun album 'Hot Fuss'. Vandaag hebben ze meer dan 25 miljoen albums verkocht wereldwijd. Hun nieuwste studio album 'Wonderful Wonderful' kwam in september 2017 uit. Ze braken daarmee een indrukwekkend record. Als eerste groep ooit prijken ze er met hun eerste vijf albums op de hoogste plek van de hitparade.

De band uit Las Vegas is bekend van hits als 'Mr. Brightside', 'Somebody Told Me', 'When You Were Young', 'Human' en meer recente songs 'The Man' en 'Run For Cover'. Begin maart staan The Killers ook in het Sportpaleis in Antwerpen. Op vrijdag 6 juli headlinen ze Rock Werchter. En dat is best lang geleden. Hun vorige passages dateren van 2007 en 2009.

Nog op de affiche op vrijdag staan onder meer London Grammar, Snow Patrol, Ben Howard en The Kooks.

De dagtickets voor de zaterdag zijn inmiddels uitverkocht.