The Killers onderzoeken vermeend misbruik tijdens tournee: “Het verhaal is walgelijk”

29 juli 2020

20u39

Bron: ANP 2 Muziek The Killers hebben een onderzoek ingesteld na een verhaal over vermeend misbruik tijdens hun tournee in 2009. Een vrouwelijke geluidstechnicus schreef dinsdag in een blog te hebben gezien hoe een vrouw destijds door verschillende tourmedewerkers werd belaagd. Een woordvoerder van de band laat woensdag aan de BBC weten dat de kwestie wordt onderzocht.

De geluidstechnicus, die blogt onder de naam Chez Cherrie, schreef dinsdag dat een vrouw was meegenomen naar een kleedkamer en dat mannelijke crewleden haar om de beurt misbruikten. Na afloop zouden haar collega’s in de tourbus hebben opgeschept over wat ze allemaal met haar hadden gedaan. De vrouw zou niet meer bij bewustzijn zijn geweest en zijn achtergelaten in de kleedkamer. “Ik had de tour moeten verlaten. Ik had moeten opkomen voor die vrouw. Ik had haar moeten verdedigen en moeten kijken of alles oké was.”

Cherrie schreef het artikel al in 2018, maar zei toen niet om welke band het ging. Dinsdag deelde ze het bericht opnieuw via Twitter en schreef toen dat het zich tijdens een tournee van The Killers heeft afgespeeld. Alleen crewleden van de band worden beschuldigd van misbruik, de bandleden zelf worden niet genoemd.

Walgelijk

The Killers nemen de beschuldigingen erg serieus, aldus een woordvoerder. “Het verhaal van deze persoon is walgelijk en hoewel The Killers in 2020 niet meer dezelfde crew hebben als eerder in hun carrière, gaan ze grondig onderzoek doen naar medewerkers van toen en nu.”

Het juridische team gaat contact opnemen met de schrijfster van het artikel voor meer informatie en met het audiobedrijf dat medewerkers verschafte tijdens de tournee. “De band is verbijsterd en geschokt door de claims. Het gedrag dat aan hen en aan hun crew wordt gekoppeld is onherkenbaar en staat recht tegenover de principes waarmee ze hun werkomgeving runnen.”

