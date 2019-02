The Jonas Brothers maken een comeback SD

19 februari 2019

07u50

Bron: The Sun 0 Muziek Goed nieuws voor fans van The Jonas Brothers: Nick (26), Joe (29) en Kevin (31) maken een comeback. Na zes jaar zullen ze opnieuw nieuwe muziek uitbrengen en verschijnt er een documentaire over hun reünie.

Ze waren razend populair: de muzikale broertjes Nick, Joe en Kevin. In 2005 begonnen ze muziek te maken en met de hulp van de Disney-film ‘Camp Rock’ werden ze al snel wereldberoemd. Ze verkochten 20 miljoen platen wereldwijd, maar hun laatste album kwam al tien jaar geleden uit. In 2013 probeerden ze al eens een comeback te maken, maar dat liep mis. Twee dagen voor de jongens op tournee moesten vertrekken, werd die gecanceld vanwege muzikale meningsverschillen. Drie weken later ging de groep uit elkaar.

Maar nu blijkt de tijd toch rijp voor een reünie, zo vertelt een insider. “Dit gaat een van de grootste muzikale reünies in jaren zijn. Het is geen geheim dat de dingen niet zo goed geëindigd zijn tussen de Jonas Brothers, maar bloed is dikker dan water, en in de afgelopen jaren hebben ze hun wonden geheeld. Nadat ze succes hebben vergaard met hun solomuziek en ze tijd hebben uitgetrokken om te werken aan hun eigen projecten, hebben ze het gevoel dat dit het juiste moment is om weer samen te komen.”

Jongste broer Nick trouwde recent met actrice Priyanka Chopra, bracht twee solo-albums uit en begon te acteren. Zo speelde hij onder andere mee in ‘Jumanji: Welcome To The Jungle’. Joe is verloofd met ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner en richtte de band DNCE op. Kevin werd dan weer ondernemer en nam zelfs deel aan Donald Trump’s ‘Celebrity Apprentice’.