The Jonas Brothers hebben al 30 nieuwe nummers klaar - en dit is hun eerste single MVO

01 maart 2019

17u51

Bron: ANP 0 Muziek The Jonas Brothers laten geen gras groeien over hun reünie. De zangers, die net hun comebacksingle ‘Sucker’ uitbrachten, hebben al veel nieuw materiaal. “We hebben zo’n dertig à veertig nieuwe nummers opgenomen waarvan we niet kunnen wachten om ze uit te brengen”, zegt Joe Jonas.

De broers maakten vorige maand bekend na zes jaar weer samen de studio in te duiken. Volgens Joe, die de groep DNCE startte in de Jonas Brothers-pauze, zijn de nieuwe liedjes een goede mix van hun drieën geworden. “Toen we aan het uitdokteren waren wat onze sound zou worden, maakten we een balans tussen Nick, DNCE en het gevoel dat Kevin erin legt”, vertelt Joe. Wanneer de Jonas broers hun nieuwe werk gaan uitbrengen, weet Joe nog niet precies. “Ik denk dat jullie in de komende maanden waarschijnlijk meer gaan horen.”

De boyband, bekend van nummers als ‘S.O.S.’ en ‘Burnin’ Up’, ging in 2013 na onenigheid uit elkaar. De mannen, die samen vier studioalbums uitbrachten, konden het niet eens worden over de muzikale kant die de groep op zou gaan. De 29-jarige Joe was in de tussentijd druk met DNCE, die een grote hit had met het liedje ‘Cake by the Ocean’. De 26-jarige Nick bracht zijn tweede soloalbum uit en speelde een rol in de film ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’. De 31-jarige Kevin liet op muzikaal vlak minder van zich horen, wel startte hij twee bedrijven.

Hun nieuwste single ‘Sucker' laat de toch wel herkenbare Jonas Brothers-sound meteen horen én toont ook de grote liefdes van de drie broers: ‘Game Of Thrones’-actrice Sophie Turner (de verloofde van Joe), Priyanka Chopra (de vrouw van Nick) en Danielle Deleasa (de vrouw van Kevin).

“Dit is de eerste keer dat we hebben samengewerkt”, schreef Priyanka op Instagram. “Maar het voelde totaal niet als werk. Het was een leuke familieaangelegenheid. #JonasBrothers en de #JSisters die elkaar aanmoedigen! Ik ben trots op je, echtgenoot.”