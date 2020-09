The Four Seasons-zanger en gitarist Tommy DeVito overleden SDE

23 september 2020

07u14 0 Muziek Zanger en gitarist Tommy DeVito van de Amerikaanse band The Four Seasons is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat maakte z'n vriend, Alfredo Nittoli, bekend op Facebook.

Tommy DeVito is een van de oprichters van de Amerikaanse band The Four Seasons. Die gold in de jaren zestig als concurrent van The Beatles. Grote successen waren liedjes als ‘Sherry’, ‘Big Girls Don't Cry’, ‘Walk Like A Man’ en ‘Rag Doll’ en later in de jaren zeventig ‘December 1963 (Oh What a Night)’. In 1990 werd de groep opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In 2005 werd er een musical over hen gemaakt: ‘Jersey Boys’.

Frankie Valli en Bob Gaudio - samen met Joe Valli de resterende bandleden van The Four Seasons - schreven na de dood van DeVito een bericht op sociale media. “We sturen onze liefde aan z'n familie in deze moeilijke tijd", klonk het. “Hij zal gemist worden door iedereen die van hem hield."

Devito bezweek aan het coronavirus.