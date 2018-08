The Eagles stoten Michael Jackson van de troon: hun album is nu best verkochte ooit in de VS TDS

20 augustus 2018

19u52

Bron: ANP 1 Muziek Wereldwijd is Thriller van Michael Jackson met 47 miljoen verkochte exemplaren nog steeds het populairste album aller tijden, maar in de Verenigde Staten is de plaat na al die jaren van zijn troon gestoten.

'Their Greatest Hits (1971-1975)' van The Eagles is volgens de laatste cijfers van de Recording Industry Association Of America (RIAA) het bestverkochte album aller tijdens in de VS. Maar liefst 38 miljoen exemplaren gingen sinds 1976 over de Amerikaanse toonbanken, tegen 33 miljoen stuks van 'Thriller'. In de cijfers zijn ook het aantal streams van de albums meegerekend. 1500 streams van een album of 10 gedownloade songs staan gelijk aan de verkoop van één album.

"We danken onze families, management, crew, de mensen van de radio en vooral onze trouwe fans die bij ons zijn gebleven gedurende alle pieken en dalen in de afgelopen 46 jaar", aldus Eagles-frontman Don Henley.