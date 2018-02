The Cranberries gaan album na overlijden leadzangeres toch afmaken, als eerbetoon ADN

19 februari 2018

21u33

Bron: ANP 0 Muziek Na het plotselinge overlijden van hun leadzangeres, heeft de Ierse rockband The Cranberries besloten om hun laatste gezamenlijke album alsnog af te maken. Dolores O'Riordan overleed vorige maand, haar band zegt op Facebook het album als eerbetoon aan haar af te maken.

Het nieuwe album van The Cranberries was volop in de maak toen O'Riordan op 15 januari dood werd gevonden in haar hotelkamer in Londen. Tegen die tijd had ze al heel wat nieuwe nummers opgenomen. De overige bandleden gaan het album afmaken, want dat is volgens hen is wat ze zou hebben gewild. Hoe het verder gaat met de band is onduidelijk. In hetzelfde bericht op Facebook zeggen de artiesten de komende maanden per evenement te bepalen hoe verder te gaan.