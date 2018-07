The Clement Peerens Explosition komt met WK-lied, maar het is géén partynummer MVO

03 juli 2018

06u17 0 Muziek Gisteren wonnen de Rode Duivels hun match tegen Japan. Volgens The Clement Peerens Explosition kon daar alweer een nieuw WK-lied niet aan ontbreken. De groep komt op 27 september naar Brussel.

"Iedereen leeft zogezegd mee met de Rooi Duvels. Maar medeleven is nog wel wat meer dan u belachelijk maken met een pruik en panties over de buitenspiegels. Het meesterwerk 'Een Droevig Lot' toont wat écht meevoelen is," klinkt het. Het tumultueuze trio kent u van hits als 'Vinde gij mijn gat', 'Boecht van Dunaldy' en 'Zagen'.