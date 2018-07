The Black Keys-bassist Richard Swift (41) overleden SD

03 juli 2018

20u55 0 Muziek Muzikant Richard Swift is op 41-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2014 tot 2015 bassist tijdens de tour van The Black Keys en maakte tussen 2011 en 2016 deel uit van The Shins. Ook drumde hij bij The Arcs.

Swift was ook soloartiest. Daarnaast produceerde hij muziek voor artiesten zoals Sharon Van Etten en Damien Jurado.

Swift werd volgens muzieksite Pitchfork met een levensbedreigende ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Zijn familie vroeg online financiering voor de medische kosten en haalde daarmee 100.000 dollar op.

Zanger Dan Auerbach van The Black Keys laat op Instagram weten te rouwen om het verlies van Swift. "Vandaag hebben we een van de meest getalenteerde muzikanten die ik ken verloren. Hij is nu bij zijn moeder en zus."

An enormously talented artist and a beautiful soul. Goodbye Swift #richardswift #resteasy #sadday #danauerbach #thearcs #theblackkeys Een foto die is geplaatst door null (@blackkeysdaily) op 03 jul 2018 om 20:35 CEST