The Black Eyes Peas zijn terug, maar waar is Fergie? LOV

24 juni 2020

11u04 0 Muziek The Black Eyed Peas zijn terug met een nieuwe plaat, ‘Translation’. De groep is al even terug in de picture en haalde recent nog een grote hit met ‘Ritmo’, maar er is één grote afwezige. Waar is Fergie?

In 2018 brachten The Black Eyed Peas al hun eerste plaat uit zonder Fergie (45), die er even tussenuit kneep, maar nu ook ‘Translation’ verschijnt zonder de frontvrouw, vragen fans zich af of ze nog wel ooit terug zal keren.

“De groep bestaat al sinds 1997 en we werkten in het verleden al met heel wat zangeressen (onder andere Macy Gray in de beginjaren, red.)”, zei Will.i.am tijdens de comeback van de groep in 2018. “Fergie werkt aan haar eigen projecten en daar hebben we respect voor. Maar laat het duidelijk zijn, ze hoort nog steeds bij de band”, zei hij. “Al kunnen we het ook zonder haar.”

Scheiding

In 2017 hielden Fergie en acteur Josh Duhamel hun huwelijk na acht jaar voor bekeken, een zware klap voor de zangeres. In datzelfde jaar besloot ze dan ook even een stap terug te nemen uit de groep, om zich te kunnen concentreren op haar solocarrière en haar 6-jarige zoontje Axl. Ze presenteerde ook de Amerikaanse talentenjacht ‘The Four’.

Hoewel haar vertrek tijdelijk leek te zijn, staken al snel geruchten de kop op dat Pussycat Doll Nicole Scherzinger haar plaats zou innemen. Dat is er nooit van gekomen, maar er is wel een andere nieuwe zangeres die mogelijk de plaats van Fergie zou innemen. J. Rey Soul werkte mee aan ‘Tonta Love’, de nieuwe single van de Peas, en dat lijkt een voorbode te zijn op een langere samenwerking. Fans merkten ook op dat het stemgeluid van de zangeres veel gelijkenissen vertoont met die van Fergie.

Contact

Toch houden de Black Eyed Peas, nu dus enkel bestaande uit will.i.am, Apl.de.ap en Taboo, de deur nog op een kier voor Fergie. “Ze focust zich op het moederschap”, vertelt Will.i.am aan Billboard. “Dat is wat ze echt wilt doen, en we zijn er voor haar. Ze weet ons te vinden als ze even wilt ontsnappen. We houden van haar en wensen haar alleen goede dingen toe.”

“We proberen contact te houden”, zei hij over de band van de groep met Fergie. “We nemen af ​​en toe contact op met elkaar, tijdens feestdagen, verjaardagen... Ze weet waar we zijn! We zijn in de studio.”