The Bitch Pack, een urne van Salvador Dalí en een 'gestolen' balletgezelschap: dit is Rebekah Harkness, de beruchte socialite uit het lied van Taylor Swift

25 juli 2020

20u03

Bron: The New York Times 0 Muziek Op haar kersverse album ‘Folklore’ wijdt Taylor Swift (30) een volledig nummer - ‘The Last Great American Dynasty’ - aan de geschiedenis van het landhuis in Rhode Island waar ze woont. Of beter gezegd: aan één voormalige bewoonster in het bijzonder. Rebekah Harkness, een beruchte, extravagante socialite en wildebras die sloten geld verspilde.

Men zegt wel eens dat je als muzikant gelééfd moet hebben om goede nummers te kunnen schrijven. Je moet buitenkomen, ervaringen opdoen en die vervolgens neerpennen. En hoe extremer die ervaringen, hoe straffer de nummers. Maar door het coronavirus worden muzikanten natuurlijk gedwongen om hun inspiratie elders te zoeken. Voor Taylor Swift kwam de inspiratie voor een van haar nieuwe nummers, ‘The Last Great American Dynasty’, simpelweg uit haar directe omgeving. Want in haar landhuis in Rhode Island, daar is wel degelijk geleefd. Als de muren konden praten, zouden ze verhalen vertellen over extravagante, wilde feestjes, een zwembad gevuld met peperdure champagne en de beruchte socialite die er woonde: Rebekah Harkness - in zowat alles het tegenovergestelde van de brave Taylor Swift. Geen wonder dat de zangeres haar levensverhaal in een nummer goot.

