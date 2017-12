The Beatles video's na lange tijd weer op YouTube MVO

11u41 7 AP Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr and John Lennon van The Beatles Muziek De muziekvideo's van The Beatles staan na lange tijd terug op YouTube. Dat is opmerkelijk, gezien de muziek al jaren geblokkeerd wordt op de streamingsite.

Dat gebeurde door een copyrightclaim van UMG_MK, het label van Michael Jackson, in 2015. Sindsdien zijn de rechten op de muziek verschillende eigenaars gepasseerd, om te eindigen bij Sony. Wanneer muziekvideo's van de band werden geupload naar de streamingsite, was het resultaat steeds hetzelfde: binnen enkele dagen - of zelfs uren - werden de beelden weer offline gehaald.

Daarom is het zo verwonderlijk dat een YouTube-gebruiker genaamd 'coolbeans' al zeker vijftig video's van de band naar het streamingkanaal heeft geupload. Fans van The Beatles zijn dolblij, maar houden hun hart vast voor de gevolgen. Het zou immers best kunnen dat dit geluk weer van korte duur is.

Wie nog graag zo'n zeldzame video bekijkt, is er dus best als de kippen bij.