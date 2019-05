Testament Aretha Franklin gevonden tussen kussens op haar bank Redactie

21 mei 2019

10u31

Bron: AD 1 Muziek Er is een opmerkelijke vondst gedaan in het huis van de overleden soulzangeres Aretha Franklin. Page Six meldt dat er drie handgeschreven testamenten zijn gevonden, bijna een jaar nadat The Queen of Soul overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Franklins advocaat meldt dat een van de drie testamenten gevonden werd tussen de kussens op een bank in haar huis. Dit document dateert uit 2014. De twee andere papieren dateren uit 2010 en waren opgeborgen in een afgesloten kast. Pas toen de sleutel daarvan gevonden werd, kwamen de testamenten bovendrijven.



Volgens David Bennett, de advocaat van Aretha, zijn sommige passages moeilijk te lezen, waardoor het lastig is te achterhalen wat de zangeres exact achterlaat en met name aan wie. Het is nog niet duidelijk of de gevonden documenten rechtsgeldig zijn.



De papieren zijn door Bennett ingeleverd bij de rechtbank van Michigan, nadat haar vier zonen eerst op de hoogte waren gesteld van de vondst. Franklin overleed op 16 augustus 2018.