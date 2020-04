Exclusief voor abonnees Tessa Dixson is vastberaden om (internationaal) door te breken, maar: “Ik zal me nooit aanpassen om populairder te worden” Isabelle Deridder

12 april 2020

14u00 0 Muziek Ze won vorig jaar ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel, bracht met ‘Genesis’ vlak voor de coronacrisis haar debuutalbum uit en staat te trappelen om internationaal door te breken. Als er één vrouw van plan is om de Belgische elektropop naar een hoger niveau te tillen, dan is het Tessa Dixson wel. Een Brusselse schone van 22 met een Amerikaans paspoort, een flinke dosis talent en een nog grotere vastberadenheid. “Mijzelf verloochenen om meer fans te krijgen? Never!”

“Ik heb altijd al een passie gehad voor muziek”, vat Tessa het zelf samen. “Daarbij passeerde allerlei genres de revue: ik heb zelfs een tijdlang een echte ‘Justin Bieber’-fase gehad. Daar ben ik gelukkig wel uitgegroeid. Maar serieus: ik dans en zing al zolang ik het mij kan herinneren. Op mijn achtste leerde ik piano spelen, iets later volgde gitaar. Toen ik tien jaar oud was, ben ik zanglessen beginnen volgen. Nog eens twee jaar later schreef ik mijn eigen nummers. Ik wilde ook voortdurend optreden voor mijn familie en vrienden. Geloof me: mijn ouders hebben heel wat homevideo’s met divamomenten van yours truly“, lacht ze.

