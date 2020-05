Tess Goossens lanceert na 10 jaar nieuwe single ‘Pour aller où?’ MVO

12 mei 2020

17u17 0 Muziek Het is nu ondertussen meer dan 10 jaar geleden dat Tess Goossens (38) een nieuw nummer uitbracht. Na onder andere ‘Hold On’ en ‘The Wild Side’ werd het stil rond haar muzikale carrière, maar bleef ze zeer actief als presentatrice op het scherm, als DJ in de radiostudio en als mama aan het thuisfront.

De muzikale passie is doorheen de jaren echter nooit geluwd en ze heeft nu eindelijk haar grote voorliefde voor Franse muziek omgezet in een nieuw muzikaal avontuur. Al jaren vindt ze het immers jammer dat sommige prachtige Franse nummers nooit de oversteek maken naar Vlaanderen. ‘Pour aller où?’ is dan meteen ook haar eerste wapenfeit om hier wat verandering in te brengen.

“Na meer dan 10 jaar vind ik het nog steeds even spannend als de eerste keer om muziek uit te brengen. Niet alleen de wereld en ikzelf zijn hard veranderd het afgelopen decennium, maar met ‘Pour aller où?’ blik ik ook graag vooruit. Het liedje gaat immers niet toevallig over een vraag die iedereen - zeker in deze onzekere tijden - zich wel eens stelt...”