Terecht of niet? Bruno Mars opnieuw beschuldigd van plagiaat TDS

13 maart 2018

15u00

Bron: Kameraki 0 Muziek Bruno Mars heeft opnieuw een rechtszaak aan de broek gekregen wegens vermeend plagiaat van zijn nummer 'Uptown Funk'. De song zou veel opvallende overeenkomsten vertonen met 'Young Girls', een nummer van de Amerikaanse band Collage.

De zaak is aangespannen door het laatste levende Collage. De muzikant stelt dat het ritme, de harmonie, melodie en de structuren van beide nummers identiek zijn. Via de rechtbank eist hij dat Uptown Funk nu overal uit de handel wordt genomen, en maakt hij aanspraak op een deel van de opbrengsten van de song. Een miljoeneneis, want de single ging weredlwijd al meer dan 10 miljoen keer over de toonbank. De clip op Youtube werd bovendien al door meer dan 1,9 miljard keer bekeken.

Het is overigens niet de eerste keer dat iemand Bruno Mars beschuldigd van plagiaat, want eerder dit jaar claimde de Amerikaanse band The Sequence (een meidengroep uit de jaren 70; red.) al dat Uptown Funk een kopie is van een nummer dat zij uitbrachten.

Zijn er overeenkomsten tussen beide nummers? Oordeel vooral zelf.