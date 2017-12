Taylor Swift zet nieuwe album dan toch op Spotify TK

08u17

Bron: ANP 0 Taylor Swift Muziek Fans hebben er drie weken op moeten wachten, maar Taylor Swifts nieuwe album 'Reputation' is nu ook te beluisteren via de verschillende streamingdiensten. De plaat verscheen vannacht wereldwijd op Spotify, Apple Music, Google Play en Tidal.

De plaat, het langverwachte nieuwe album van Swift, kwam op 10 november uit. In eerste instantie werd gedacht dat de plaat een week later online zou verschijnen, maar dat bleef uit. In de Vlaamse Ultratop staat het album momenteel op plaats 3, maar met de nieuwe streamingcijfers zou het nog kunnen stijgen.

De drie weken die Taylor wachtte zijn er nog altijd veel minder dan bij Adele. Voor haar succesalbum '25' moesten fans ruim zeven maanden wachten voor de ster ze op streamingplatformen zette.

reputation reputation, an album by Taylor Swift on Spotify