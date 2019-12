Taylor Swift wordt 30: hoe de brave countryzangeres zich met veel vetes een weg naar de wereldtop baande Lorenzo Veppi

13 december 2019

14u00 0 Showbizz Taylor Swift mag vandaag dertig kaarsjes uitblazen. De Amerikaanse zangeres, die dit jaar ook de titel van best verdiende artiest in de muziekindustrie mocht opeisen, heeft al heel wat woelige watertjes doorzwommen, maar mag zich intussen tot de absolute wereldtop rekenen. Net slecht voor een countryzangeresje uit Pennsylvania.

Taylor Alison Swift werd in 1989 geboren in Reading, Pennsylvania, waar ze haar jonge jaren doorbracht op een kerstboomboerderij. Niet echt een muzikale omgeving, maar de bal ging aan het rollen toen Taylor op 9-jarige leeftijd theaterlessen nam en naar New York City begon te reizen om zang- en acteerlessen te volgen. Daar besliste ze zich te focussen op countrymuziek, geïnspireerd door de tonen van Shania Twain. Swift waagde op piepjonge leeftijd een gok en reisde naar Nashville, het mekka van de countrymuziek, om haar songs voor te stellen aan grote platenbonzen. De ene afwijzing na de andere volgde, want echt uniek was de jonge blondine volgens hen niet. “Iedereen in Nashville wou hetzelfde doen. Dus bleef ik nadenken hoe ik anders kon zijn dan de rest.” Op 14-jarige leeftijd begon ze dan te werken met een manager uit New York, die erin slaagde om haar te tekenen bij RCA Records. Het liep af met een sisser, want nog geen jaar later werd de overeenkomst verbroken. Swift bleef echter geloven in haar zangcarrière en gaf optredens op vrije podia in Nashville, waar ze uiteindelijk ontdekt werd door Scott Borchetta, een ervaren promotor die zijn eigen platenmaatschappij wou opstarten. De familie Swift ging in zee met de man en investeerde 120.000 dollar in het intussen invloedrijke label.

Swift bracht haar eerste album met Big Machine Records uit in 2006 en begon aandacht te trekken binnen de Verenigde Staten. Ze had een gat in de markt gevonden: tienermeisjes die luisteren naar countrymuziek. Taylor werd al snel een bekende naam bij de Amerikanen, maar ze brak pas voor het eerst internationaal door in 2010 toen ze een Grammy award voor ‘Album van het jaar’ kreeg voor de plaat ‘Fearless’. Ze was daarmee de jongste artiest ooit - toen 20 jaar oud- om die titel te ontvangen. De zangeres scoorde hits als ‘Love Story’ en ‘You Belong With Me’, maar ging toch vooral bekendstaan om het schrijven van liedjes over haar bekende exen, waarvan zanger John Mayer de eerste uit het rijtje was, maar zeker niet de laatste. De twee vormden in 2009 enkele maanden een koppel en de breuk inspireerde het liedje ‘Dear John’. Daar was Mayer niet zo mee opgezet, gaf hij later toe aan Rolling Stone: “Ik voelde me verschrikkelijk, want dat verdiende ik niet. Het was een trieste zet van haar om haar talent te misbruiken en te denken: ‘wacht tot hij dit hoort’!”

Ondanks (of net dankzij) de vele liefdesbreuken ging het Swift professioneel voor de wind. Ze reeg de awards aan elkaar, zoals op de MTV Video Music Awards in 2009. Een moment dat Taylor Swift - en u ongetwijfeld ook - niet snel zal vergeten. Daar werd ze immers, terwijl ze de award voor ‘Beste vrouwelijke video’ in ontvangst nam, op het podium onderbroken door rapper Kanye West, die vond dat ze niet de verdiende winnaar was. “Taylor, ik zal je laten uitpraten, maar Beyoncé had een van de beste video's aller tijden.” Een erg pijnlijk moment, maar het katapulteerde Taylors populariteit wel nog meer de hoogte in.

Imagoswitch

In Hollywood zijn onschuldige meisjes geen lang leven beschoren, bleek nog maar eens toen Taylor in 2012 aan een imagoswitch begon. Waar ze eerst bekend stond als het brave plattelandsmeisje, bracht ze met haar vierde album ‘Red’ een iets ondeugendere kant naar buiten. De country verdween naar de achtergrond en maakte plaats voor popmuziek. De single ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ - die over ex-lief en acteur Jake Gyllenhaal gaat - werd haar allereerste nummer één-single in de VS.

Ondertussen groeide ook de interesse voor Taylors liefdesleven (en de bijhorende liedjes) en werd haar kortstondige romance met One Direction-zanger Harry Styles een publiek onderwerp. Ook daar schreef ze enkele nummers over, waarvoor ze steeds vaker door het slijk werd gehaald. Swift klaagde dan ook de dubbele standaard aan. “Ik vind het zeer seksistisch dat ik ‘die ene die over haar exen schrijft’ ben. Niemand zegt dat over bijvoorbeeld Ed Sheeran of Bruno Mars. Ze schrijven allemaal over hun exen, huidige vriendin of hun liefdesleven, maar daar heeft niemand een probleem mee,” vertelde ze aan een Australische radiozender.

Swift’s transformatie ging verder in 2014, toen ‘1989' uitkwam, het album genoemd naar haar geboortejaar. Intussen viel haar muziek in de categorie ‘pure pop’, en dat bleek geen slechte zet. De plaat werd een gigantisch commercieel succes en de hitlijsten werden zowaar gedomineerd door singles zoals ‘Shake It Off’, ‘Bad Blood’ en ‘Blank Space’.

Reputation

Tegen 2016 kreeg de vete met Kanye West echter de bovenhand toen de artiest het omstreden liedje ‘Famous’ uitbracht, met in de tekst: “I made that b*tch famous”. Daarop volgde een serieuze ruzie tussen Taylor en Kanye, maar ook diens vrouw, Kim Kardashian. Swift beweerde dat de rapper haar niet op voorhand had verwittigd over het lied, waarop Kardashian videobeelden van een telefoongesprek tussen de zangeres en West online publiceerde. “Is het vandaag nationale slangendag?” tweette Kim daarop.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

Daarop gooide Swift haar reputatie helemaal overboord en haalde ze loeihard uit naar het koppel - en al haar andere vijanden, zoals ex-lief Calvin Harris - op haar vijfde plaat ‘Reputation’ in 2017. Zo beeldde ze zichzelf af als een slang - nadat Kim Kardashian haar zo noemde - en schreef ze in haar liedjes dat de ‘oude Taylor’ dood was. “Ik wou de boodschap meegeven dat wanneer iemand namen gebruikt om je te pesten op social media, dat dat jou niet neer hoeft te halen. Je kan het gebruiken om je sterker te maken,” vertelde ze tijdens haar ‘Reputation’-tournee met slangendecor.

Nieuw platenlabel, hernieuwd imago

‘Reputation’ werd ook haar laatste album bij platenmaatschappij Big Machine Records, die ze aan het einde van haar contract inruilde voor Universal Music. De professionele ommekeer viel samen met een herbronde Swift, die zich tijdens het maken van haar zesde plaat afsloot van de buitenwereld. Alsof ze spijt had van haar uithalen en openbare ruzies meed ze alle heisa. Ze leerde ook uit het verleden en hield haar ontluikende relatie met vriend Joe Alwyn - de twee zijn intussen bijna drie jaar samen - angstvallig geheim.

Het resultaat was de nieuwe plaat ‘Lover’, waarop Swift terugkeert naar haar verleden en weer een iets zachtere (en ook wijzere) kant van zichzelf blootgeeft. De titelsong maakt alvast furore, en de plaat doet het meer dan prima. Maar toch is de aandacht momenteel niet zozeer gevestigd op haar muziek, maar vooral op het gevecht met met haar voormalige platenlabel. Big Machine Records werd eerder dit jaar overgekocht door Scooter Braun, manager van onder meer Justin Bieber, die daarmee ook eigenaar van zowat het hele repertoire van Taylor werd. De zangeres beweert dat Braun - na een alweer jarenlange vete - haar hiermee een hak wilde zetten.

Swift maakte het dispuut openbaar en schreef een open brief. “Jarenlang heb ik gesmeekt om mijn eigen werk te kunnen bezitten. In plaats daarvan werd er mij aangeboden om terug een contract bij ‘Big Machine Records’ te tekenen en zo mijn muziek terug te verdienen. Ik besloot om weg te gaan van die situatie. Vandaag hoorde ik dat Scooter Braun het bedrijf overgekocht heeft. Nooit, niet eens in mijn ergste nachtmerries, had ik me kunnen inbeelden dat Scooter Braun de koper zou zijn. Elke keer dat Scott Borchetta (de voormalige platenbaas) zijn naam uit mijn mond hoorde, was ik aan het huilen. Gelukkig liet ik enkel het verleden, en niet mijn toekomst in hun handen achter.” Wat volgde was een golf van reacties en verdeeldheid. Zo drukten heel wat artiesten hun steun uit voor de zangeres, maar keerden klanten van Braun - zoals Justin Bieber en Demi Lovato - zich publiekelijk tegen Swift.

Het conflict laaide afgelopen maand weer op nadat ze onthulde dat ze haar oude nummers niet mocht spelen. “Ik zou op de ceremonie van de American Music Awards een medley van mijn grootste hits opvoeren, maar Borchetta en Braun laten het mij niet toe, tenzij ik ermee instem om geen nieuwe versies van mijn liedjes op te nemen,” schreef de zangeres. Iets wat ze overigens wel van plan is en vanaf 2020 toegelaten is volgens haar contract. Tot ieders grote verrassing bracht ze de nummers toch live, wat doet vermoeden dat Big Machine Records (voorlopig) geplooid is. En na het optreden werd ze in één klap gekroond tot beste artiest van de afgelopen tien jaar. Om maar te zeggen dat al dat geruzie haar geen windeieren gelegd heeft.