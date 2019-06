Taylor Swift verstopt politieke LGBT-boodschap in nieuwste single MVO

14 juni 2019

14u40 0 Muziek Taylor Swift (29) verstopte een boodschap over de LGBT-gemeenschap in haar laatste nummer ‘You Need To Calm Down’.

Die zit hem in de schrijfwijze van de lyric ‘why are you mad when you could be GLAAD’. Die klinkt als ‘waarom ben jij boos wanneer je blij kan zijn’, maar vermeldt ook GLAAD. De ‘Gay & Lesbian Alliance Against Defamation’ of GLAAD is een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor het stimuleren en bewaken van oprechte representatie van homo’s, bi’s en transgenders. Op die manier roept ze het grote publiek op om verdraagzamer te zijn tegenover de LGBT-gemeenschap.

Daarnaast geeft ze ook aandacht aan de Equality Act, door bepaalde letters in haar lyricvideo (EA) een andere kleur te geven. De Equality Act is een wetsvoorstel in het Congres van de Verenigde Staten dat - moest het worden aangenomen - de Civil Rights Act zou wijzigen om discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit te verbieden. Gedaan dus met bakkerijen die geen huwelijkstaarten voor homoseksuele koppels willen bakken.

“Haat spuwen heeft nog nooit iemand minder gay gemaakt”, zingt ze daarnaast nog. “Leef je echt zo graag in de middeleeuwen? Dat protestbord heeft je waarschijnlijk de hele nacht gekost om te maken. Je moet écht kalmeren...”

Eind vorig jaar sprak Swift voor het eerst openlijk over haar politieke voorkeur, die naar de Amerikaanse Democratische partij gaat. “Ik hou nu 25% minder van haar muziek”, liet de conservatieve president Trump toen weten.