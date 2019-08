Taylor Swift verkoopt nog voor release al miljoen exemplaren van ‘Lover’ SDE

20 augustus 2019

17u41

Bron: ANP 0 Muziek De nieuwe plaat van Taylor Swift, ‘Lover', ligt vrijdag pas in de winkelrekken, maar blijkt nu al een groot succes. Het album werd namelijk al een miljoen keer verkocht. Dat meldt Variety.

Het zevende album van Taylor Swift, ‘Lover’, komt pas vrijdag uit, maar de fans kunnen duidelijk niet wachten tot de plaat er eindelijk is. Volgens platenbaas Monte Lipman, is de vraag enorm groot. “”De vraag naar dit album is echt uitzonderlijk”, laat die weten aan Variety. “In voorverkoop is het wereldwijd al bijna een miljoen keer verkocht.” En dat is best bijzonder, want de platenverkoop daalt al jaren, en door streaming wordt het steeds moeilijker om dit soort cijfers te behalen. Swifts vorige album, ‘Reputation’ uit 2017, was de laatste plaat die in de Verenigde Staten een miljoen exemplaren wist te verkopen in de week dat het verscheen. Uiteindelijk verkocht ze in haar thuisland ruim 2,2 miljoen exemplaren. Van haar vorige album ‘1989' gingen er nog 6,2 miljoen stuks over de toonbank.