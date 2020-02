Taylor Swift verkocht meeste singles in afgelopen tien jaar LV

11 februari 2020

18u37

Bron: ANP 0 Muziek Taylor Swift heeft de afgelopen tien jaar goede zaken gedaan. De 30-jarige zangeres heeft van alle muzikanten in de jaren 10 veruit de meeste singles verkocht. Dat meldt zakenblad Forbes.

Volgens het zakenblad verkocht de Amerikaanse ster bijna 76 miljoen singles. Eminem volgt op gepaste afstand op de tweede plaats. De Amerikaanse rapper wist 63,5 miljoen singles te verkopen.

Mede door haar verkochte singles is Taylor Swift ook één van de best verdienende artiesten van het afgelopen decennium. Volgens Forbes kreeg de zangeres 825 miljoen dollar binnen. Alleen Dr. Dre verdiende meer in de afgelopen tien jaar met een slordige 950 miljoen dollar.