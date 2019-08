Taylor Swift verklapt details over relatie met Joe Alwyn in songteksten: “Ik dacht dat je me aan het lijntje hield” SDE

23 augustus 2019

20u00

Bron: People 0 Muziek Taylor Swift (29) vormt al drie jaar een koppel met de Britse acteur Joe Alwyn (28), maar houdt de details over haar relatie grotendeels geheim voor het publiek. Naar goede gewoonte is de zangeres echter iets openhartiger over haar liefdesleven in haar muziek, en dus verklapt ook haar nieuwste album, ‘Lover', heel wat over haar relatie.

Dat Taylor Swift in haar liedjes graag afrekent met haar exen en dus nogal open is over haar liefdesleven, daarover is al veel geschreven. Haar huidige relatie met acteur Joe Alwyn ontsnapte echter grotendeels aan haar schrijfwoede. Tot nu. Op haar - toepasselijk getitelde - nieuwe album ‘Lover’ deelt ze heel wat intieme details over haar liefdesgeschiedenis met de knappe Brit.

Op het nummer ‘I Think He Knows’ beschrijft Taylor Swift hoe ze verliefd werd op Alwyn. “Hij heeft dat jongensachtige uiterlijk waar ik bij een man van houd”, zingt ze, waarna ze verwijst naar zijn “lyrische glimlach” en “indigo ogen”. Die zin is best opmerkelijk, want in het verleden viel Swift voornamelijk op oudere mannen. Daar refereerde de zangeres zelf al naar in het nummer ‘... Ready For It?’ uit het album ‘Reputation’: “Sommige jongens proberen te hard, hij probeert het helemaal niet. Hij is jonger dan mijn exen, maar hij gedraagt zich als een man.”

Problemen

In het nummer ‘Cornelia Street’ verwijst Taylor naar het begin van haar relatie met Joe. “We zaten op de achterbank, dronken van iets dat sterker was dat de drankjes in de bar”, klinkt het. Daarna onthult de ster dat ze aan de acteur voorstelde om samen naar haar huurhuis in Cornelia Street te gaan. “En ik hoop dat ik je nooit zal verliezen, dat dit nooit eindigt, dan zal ik nooit meer door Cornelia Street lopen. Dat is het soort liefdesverdriet dat tijd niet kan genezen.” Iets verder in het nummer bekent de zangeres dat ook zij en haar geliefde al wat problemen gekend hebben. “Ik dacht dat je me aan het lijntje hield", zingt ze. “Dus ik pakte mijn koffers, verliet Cornelia Street. Voordat je het zelfs maar doorhad, was ik weg. Maar toen belde je, reikte je me je hand. Ik draaide om nog voor ik aan de tunnel was.”

Ook ‘London Boy’ gaat zonder enige twijfel over de Britse acteur, die onder meer te zien is in ‘The Favourite’. “Ik houd evenveel van mijn geboortedorp als van Motown, ik houd van het zuiden van Californië", zegt Taylor. “En je weet dat ik van Springsteen houd, van afgewassen jeansbroeken en van Tennessee whiskey. Maar er is iets gebeurd, ik hoorde hem lachen. Ik zag de kuiltjes eerst en hoorde daarna het accent.” En ze gaat verder met haar liefdesverklaring: “Je weet dat ik van een ‘London boy’ houd. Ik houd van wandeling door Camden Market in de namiddag. Hij houdt van mijn Amerikaanse lach, als een kind wanneer onze ogen elkaar kruisen.” En Taylor is blijkbaar helemaal ondergedompeld in de Britse cultuur: “Nu houd ik van een high tea, van verhalen van op de universiteit en van West End. Je vindt me terug in de pub, waar we rugby kijken samen met zijn schoolvrienden. Toon me een grijze hemel en een regenachtige rit in de taxi.”

Toekomst

Het moge duidelijk zijn: de toekomst ziet er heel erg goed uit voor Taylor en haar geliefde Joe. En als we ‘Paper Rings’ mogen geloven, dan is een huwelijk ook niet veraf meer. “Ik houd van glinsterende dingen”, geeft Taylor toe. “Maar ik zou zelfs met een papieren ring met je trouwen. Je bent de enige die ik wil en ik haat ongelukjes. Tenzij wanneer we van vrienden tot dit evolueerden.”