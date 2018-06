Taylor Swift staat stil bij aanslagen Manchester KD

11 juni 2018

10u38 0 Muziek Taylor Swift heeft tijdens haar optreden in Manchester stilgestaan bij de aanslagen die een jaar eerder plaatsvonden. 22 mensen verloren toen het leven op een concert van Ariana Grande.

De 'Reputation'-tournee van Taylor Swift doorkruist momenteel Europa. Afgelopen weekend stond de zangeres op het podium in Manchester, de stad waar een jaar eerder 22 doden viel bij een aanslag op het concert van popidool Ariana Grande. "Concerten moeten draaien om onschuld, vreugde en opwinding", luidt de speech van de ster. "Wat hier ruim een jaar geleden gebeurde, was een poging om die onschuld weg te nemen. Sindsdien hebben jullie laten zien hoe sterk jullie zijn. Jullie hebben een ongelofelijke veerkracht laten zien om te blijven dansen en onschuld en vreugde te bewaren."

De fans van Taylor waren dolenthousiast over haar speech. Ook het concert werd lovend onthaald. Na Manchester speelt het muziekicoon nog in Dublin en Londen, daarna keert ze terug naar de VS.