Taylor Swift op het punt om grootste platendeal in 100 jaar tijd te tekenen MVO

28 augustus 2018

13u47 0 Muziek Taylor Swift (28) zou binnenkort wel eens de meest succesvolle artiest van de eeuw kunnen worden. In november vervalt haar platencontract met Big Machine Records, en krijgt de zangeres vrij spel.

Op dat moment kan ze ervoor kiezen om met een andere maatschappij in zee te gaan. Uiteraard zal daar een enorme vooruitgang voor TayTay aan vasthangen, gezien ze op dit moment nog 80% van haar winst moet afgeven. Ze was immers nog maar 15 toen ze haar contract bij Big Machine Records tekende, en de weegschaal werd toen niet bepaald in haar voordeel afgesteld.

Volgens bronnen dichtbij de popster is Swift van plan om die winstverdeling volledig te veranderen, en de rechten op haar grootste hits terug op haar eigen naam te zetten. De kans is dus groot dat het zij zal zijn die binnenkort met de 80% - of nog wel meer - aan de haal gaat. Taylor heeft vandaag de middelen om zo goed als solo te gaan en hoeft niet meer afhankelijk te zijn van derden.

Het ziet er in ieder geval naar uit dat Taylor de beste - lees, de meest winstmakende - platendeal in bijna 100 jaar zal tekenen. Dat beaamt Doug Davis, advocaat in de muziekrechten. "Ik voorspel dat Taylor Swift eind dit jaar de grootste platendeal van de eeuw maakt," klinkt het. "Als ze graag financiële records wil breken, denk ik niet dat dat een probleem zal zijn."

Nu is het enkel nog afwachten met wie La Swift in zee zal gaan, want tot november dit jaar zit ze helaas nog vast aan haar huidige regeling. Onder Big Machine Records maakte ze al 5 nummer 1 albums, 18 Billboard Top 10 singles en verkocht ze 40 miljoen platen, wat haar één van de bestverkopende artiesten in het wereldje maakt.